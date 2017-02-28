Сын хоккеиста Петрова опроверг информацию о смерти спортсмена от рака

Сын двукратного олимпийского чемпиона по хоккею в составе сборной СССР Владимира Петрова Максим Петров назвал причину смерти отца.

«Он давно болел. У него были проблемы с легкими, они начались еще 20 лет назад. Сейчас сердце отца не выдержало. Сообщения о раке, которые появились в газетах, не соответствуют действительности», — приводи слова Петрова «Лента.Ru».

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель девяти золотых медалей чемпионатов мира Владимир Петров скончался сегодня рано утром на 70-м году жизни.