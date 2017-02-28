Шмурнов объяснил, почему Клопп не в состоянии помочь «Ливерпулю»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов – о поражении «Ливерпуля» в матче 26-го тура АПЛ с «Лестером» (1:3).

«Пока у «Ливерпуля» не будет центра обороны, ему никакой Клопп не поможет», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

На данный момент мерсисайдский клуб занимает 5 место в таблице Премьер-лиги, набрав 49 очков. В следующем туре «красные» 4 марта примут на домашней арене лондонский «Арсенал».

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