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Шмурнов объяснил, почему Клопп не в состоянии помочь «Ливерпулю»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов – о поражении «Ливерпуля» в матче 26-го тура АПЛ с «Лестером» (1:3).

«Пока у «Ливерпуля» не будет центра обороны, ему никакой Клопп не поможет», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

На данный момент мерсисайдский клуб занимает 5 место в таблице Премьер-лиги, набрав 49 очков. В следующем туре «красные» 4 марта примут на домашней арене лондонский «Арсенал».

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Матч

Лестер Сити - Ливерпуль - 3:1 (2:0)

Голы

Варди 28 (1:0). Дринкуотер 39 (2:0). Варди 60 (3:0). Коутиньо 68 (3:1).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Морган, Симпсон, Хут, Олбрайтон (Чилуэлл, 90), Марез (Грэй, 80), Ндиди, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Амарти, 69)

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Вейналдум, Джан, Лаллана, Лейва (Вудберн, 84), Мане (Морено, 66), Милнер, Коутиньо, Фирмино

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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