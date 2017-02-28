Вячеслав Старшинов: Считаю Петрова одним из лучших центральных нападающих в истории хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Старшинов с вспомнил времена, когда играл вместе с Петровым в национальной команде.

- Мы выступали с Петровым за разные команды, соперничали, но я считаю его одним из лучших центральных нападающих в истории хоккея. Мы играли за сборную СССР, и это было счастливое время. Благодаря таким хоккеистам наша команда была непобедимой на протяжении долгого времени. Это самое приятное и главное воспоминание, - рассказал Старшинов в интервью RT.

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель девяти золотых медалей чемпионатов мира Владимир Петров скончался сегодня рано утром на 70-м году жизни.