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Венгер после ухода из «Арсенала» хотел бы возглавить «Реал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который, как сообщает пресса, может покинуть команду грядущим летом, планирует переехать в чемпионат Испании.

По информации The Telegraph, в случае ухода из столичной команды французский специалист хотел бы встать у руля мадридского «Реала», который на данный момент тренирует его соотечественник Зинедин Зидан.

Отмечается, что именно по этой причине Венгер отверг выгодное предложение из чемпионата Китая, но боссы испанского клуба довольны работой Зидана и не планируют его увольнять.

Добавим, что Зидан встал у руля «сливочных» в январе 2016 года. За это время 44-летний наставник привел команду к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, а также клубном чемпионате мира.

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