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Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хоккеиста Петрова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Владимира Петрова. Текст телеграммы президента размещен сегодня на официальном сайте Кремля.

«Искренне разделяю постигшее вас огромное горе.

Ушёл из жизни Владимир Владимирович Петров – выдающийся хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, гордость и слава отечественного спорта. Он был бесконечно предан любимому делу, своей команде, Родине. Всегда сражался с полной самоотдачей – и побеждал.

Таким наш прославленный форвард Владимир Петров и останется в памяти близких, друзей, коллег – всех, кто знал и ценил его», - говорится в телеграмме.

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель девяти золотых медалей чемпионатов мира Владимир Петров скончался сегодня рано утром на 70-м году жизни. 

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