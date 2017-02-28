Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хоккеиста Петрова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Владимира Петрова. Текст телеграммы президента размещен сегодня на официальном сайте Кремля.
«Искренне разделяю постигшее вас огромное горе.
Ушёл из жизни Владимир Владимирович Петров – выдающийся хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, гордость и слава отечественного спорта. Он был бесконечно предан любимому делу, своей команде, Родине. Всегда сражался с полной самоотдачей – и побеждал.
Таким наш прославленный форвард Владимир Петров и останется в памяти близких, друзей, коллег – всех, кто знал и ценил его», - говорится в телеграмме.
Двукратный
олимпийский чемпион, обладатель девяти
золотых медалей чемпионатов мира
Владимир Петров скончался сегодня рано
утром на 70-м году жизни.