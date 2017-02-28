Тимур Журавель: Если выражаться языком Моуринью, то «МЮ» выиграл трофей, а не титул
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался о победе «Манчестер Юнайтед» в Кубке английского лиги под руководством Жозе Моуринью.
Напомним, «красные дьяволы» обыграли в финале «Саутгемптон» благодаря дублю 35-летнего форварда Златана Ибрагимовича.
«Моуриньо выиграл трофей, но не титул. Это выражаясь его собственным языком», – написал Журавель на своей странице в Twitter.
Отметим, что минувшим летом «МЮ» под руководством португальского тренера выиграл Суперкубок Англии, обыграв действующего чемпиона страны «Лестер».
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