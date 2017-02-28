Тимур Журавель: Если выражаться языком Моуринью, то «МЮ» выиграл трофей, а не титул

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Ибра-кубок. «Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей сезона «Манчестер Юнайтед» победил «Саутгемптон» в финале Кубка лиги, а главным героем стал форвард «красных дьяволов» Златан Ибрагимович.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в финале Кубка английской лиги благодаря дублю Ибрагимовича Финальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» завершился победой «красных дьяволов». Итоговый счет матча -3:2 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Финал Кубка английской лиги. «МЮ» – «Саутгемптон» – 3:2. Как это было Финал Кубка английской лиги на сайте «Советского спорта».