Льюис Хэмилтон: В этом сезоне обгонов станет меньше

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от управления новым болидом во время первой серии предсезонных тестов в Барселоне.

- Я доволен тем, как команда поработала над машиной, - приводит слова британца Sky Sports. – Она здорово выглядит и быстро едет. Конечно, многое предстоит улучшить, однако я доволен тем, как складываются тесты. В начале сезона нас всегда считают фаворитами, плюс мы – действующие чемпионы, так что ожидания от команды велики. И пока мы им соответствуем.

- Если сравнивать машину с прошлогодней, то она укомплектована намного лучше. У болида больше прижимной силы, он быстрее проходит скоростные повороты. Из-за этого возрастает нагрузка на пилота, но я воспринимаю это как новый, интересный вызов. При этом заметил, что когда находишься позади соперника, преследовать его стало заметно сложнее, чем раньше. К тому же у нас еще очень жесткие шины, которые почти не изнашиваются и позволяют долго сохранять высокий темп. Полагаю, из-за совокупности этих факторов обгонов по ходу гонки станет меньше, чем раньше. Но, возможно, я ошибаюсь, - добавил Хэмилтон.