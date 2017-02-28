Фернандо Алонсо: Роль двигателя заметно возрастет

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо
рассказал об особенностях управления новым болидом по ходу предсезонных
тестов в Барселоне.
- С точки зрения
возможности атаковать на пределе роль пилота в достижении результата
заметно возрастет, - приводит слова Алонсо Formulaspy. – С прежними
болидами нам приходилось концентрироваться на том, чтобы беречь
машину. Иногда чем медленнее ты ехал, тем быстрее было время на круге –
за счет того, что шины меньше изнашивались и помогали выжать максимум из
автомобиля на конкретном отрезке. Сейчас, мне кажется, мы сможем
атаковать сильнее и использовать особенности своего пилотажа, чтобы
улучшить результат. При этом существенно возрастет и роль двигателя.
Машине потребуется мощный мотор. Если в прошлом году отставание в
мощности на 20 л.с. обходилось примерно в 0,2-0,3 секунды на круге, то
теперь можно потерять и полсекунды.
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