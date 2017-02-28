Даниэль Риккиардо: Уверен, наши болиды способны на большее
Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккиардо поделился впечатлениями от нового болида команды, который он опробовал на предсезонных тестах в Барселоне.
- Сейчас в Барселоне довольно холодно, из-за этого шины не прогреваются до оптимальной температуры, что, в свою очередь, сказывается на скорости, - цитирует австралийца GP Update. – Тем не менее, даже так в первый день тестов Хэмилтон побил результат прошлогоднего поула на «Гран-при Испании». Так что машины стали заметно быстрее. И уверен, что их потенциал еще выше. Я проехал не так много кругов из-за нескольких возникших проблем, но в последние два часа вечерней сессии мы смогли поработать как следует. Уверен, что «Ред Булл» может сделать шаг вперед в преддверии первой гонки чемпионата.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически