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Карлос Сайнс: Будем наращивать километраж

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Напарник Даниила Квята по «Торо Россо», испанец Карлос Сайнс прокомментировал итоги заездов по ходу первой серии предсезонных тестов в Барселоне.

- Не понимаю, как пилоты некоторых команд смогли проехать по 120-150 кругов в первый день! – признался Сайнс, слова которого приводит motorsport. – У нас же было обнаружено несколько проблем, на устранение которых потребовалось время. Так что я пробыл на трассе не так долго, как хотелось бы. Но первые тесты всегда получаются тяжелыми, а нас нельзя сравнивать с «Мерседесом» или «Феррари». Надеюсь, в будущем мы увеличим километраж и вместе с Даниилом сумеем успешно поработать над новой машиной.

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