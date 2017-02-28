Sauber подписал контракт с Татьяной Кальдерон
Команда Sauber объявила о подписании контракта с 23-летней колумбийской гонщицей Татьяной Кальдерон. Они станет пилотом по развитию швейцарской «конюшни».
В сезоне-2017 Кальдерон будет работать на симуляторе команды, присутствовать на технических брифингах во время «Гран-при», а также продолжит выступление в серии GP3. Напомним, что Кальдерон – не первая девушка, которая будет работать с командой «Формулы-1». Так, в позапрошлом сезоне резервным гонщиком «Уильямса» была супруга главы «Мерседеса» Тото Вольффа Сьюзи Вольфф, а в «Марусе» несколько лет назад тест-пилотом значилась испанка Мария де Вильотта, позднее угодившая в тяжелую аварию на тестах в Даксфорде и скончавшаяся в 2013 году из-за последствий полученных травм.
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