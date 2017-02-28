Глава «Макларена» Эрик Булье: Ждем, что скажет «Хонда»
Руководитель команды «Макларен» Эрик Булье прокомментировал проблемы с болидом, из-за которых Фернандо Алонсо не смог отработать полноценную программу первого дня тестов в Барселоне.
- Очень обидно потерять целый день тестов, когда их всего восемь. Но все сложилось, как сложилось. Надеюсь, проблема касалась только двигателя. Пока мы знаем, что что-то случилось с масляной системой. Мотористы выясняют детали и мы ждем, что скажет «Хонда». При этом во время съемочного дня нам удалось проехать 100 км и никаких сложностей не возникло. То, что произошло на тестах, стало для нас полной неожиданностью, - цитирует Булье F1aldia.
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