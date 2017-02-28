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«Куньлунь» переиграл «Магнитку» и сократил счет в серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Куньлуня» на домашней арене нанесли поражение магнитогорскому «Металлургу» в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 3:1.

Счет на седьмой минуте встречи открыл словацкий нападающий пекинской команды Мартин Бакош. Под занавес первого периода форвард Чед Ро увеличил преимущество «Куньлуня». На шестой минуте второго периода отличился финский защитник китайского клуба Томми Тайми. В самой концовке второй двадцатиминутки защитник «Металлурга» Виктор Антипин сократил отставание в счете. 

После этой встречи счет в серии «Металлург» – «Куньлунь» стал 3-1 в пользу магнитогорского клуба.

Следующий матч пройдет в Магнитогорске 2 марта.

КХЛ
Кубок Гагарина
Восточная Конференция
Четвертый матч

Матч

Куньлунь Ред Стар - Металлург Мг - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы:

Бакош (Ярвинен, Мянтюля), 6:25 (1:0). Ро (Виделль, Мянтюля), 19:15 (2:0). Тайми (Лахти, Вярн), 26:00 (3:0). Антипин (Мозякин, Ли), 39:58 (3:1).

Место и дата

28 февраля 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

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