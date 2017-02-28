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Златан Ибрагимович: Фабио Капелло – человек, изменивший мою игру

Источник:  InstagramКомментарии

35-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович встретился с экс-наставником сборной России Фабио Каппелло, с которым знаком по совместной работе в туринском «Ювентусе».

«Фабио Капелло – человек, изменивший мою игру», – написал нападающий на своей странице в Instagram, выложив следующее фото:

The person who changed my game Fabio Capello

Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic)

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