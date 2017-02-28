Златан Ибрагимович: Фабио Капелло – человек, изменивший мою игру

Массимилиано Аллегри: Учу ли я английский или испанский? В школе у меня были проблемы даже с итальянским

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оригинально ответил на вопрос о своем возможном переходе в чемпионат Англии или Испании.