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Сеск Фабрегас: Я – первый испанский игрок, сыгравший 300 матчей в АПЛ. Очень горжусь этим

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

25 февраля лондонский «Челси» на своем поле обыграл «Суонси» в матче 26-го тура АПЛ (3:1). В этой игре полузащитник «синих» Сеск Фабрегас, который перестал проходить в основу, вышел в стартовом составе.

Таким образом, игрок сборной Испании, ранее защищавший цвета лондонского «Арсенала», провел 300-й матч в чемпионате Англии и успел забить гол.

По этому поводу 29-летний футболист оставил на своей странице в Instagram следующую запись:

«Забить гол – идеальный способ отпраздновать 300-й матч в Премьер-лиге. Я – первый испанский игрок, который достиг этой отметки. Очень горжусь этим. Спасибо всем, кто помогал мне», – написал полузащитник «Челси», выложив следующее фото:

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