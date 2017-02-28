Сеск Фабрегас: Я – первый испанский игрок, сыгравший 300 матчей в АПЛ. Очень горжусь этим

25 февраля лондонский «Челси» на своем поле обыграл «Суонси» в матче 26-го тура АПЛ (3:1). В этой игре полузащитник «синих» Сеск Фабрегас, который перестал проходить в основу, вышел в стартовом составе.

Таким образом, игрок сборной Испании, ранее защищавший цвета лондонского «Арсенала», провел 300-й матч в чемпионате Англии и успел забить гол.

По этому поводу 29-летний футболист оставил на своей странице в Instagram следующую запись:

«Забить гол – идеальный способ отпраздновать 300-й матч в Премьер-лиге. Я – первый испанский игрок, который достиг этой отметки. Очень горжусь этим. Спасибо всем, кто помогал мне», – написал полузащитник «Челси», выложив следующее фото:

A perfect way to celebrate my 300th game in the PL. First ever spanish player to reach this milestone. I am very proud. Thank you to everyone who made this possible. #moretocome 😁 Публикация от Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) Фев 25 2017 в 10:39 PST

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