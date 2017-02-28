Российские биатлонисты провели первые тренировки в Пхенчхане

Сборная России по биатлону прибыла в Пхенчхан и сегодня провела первые тренировки на трассе столицы Белой Олимпиады-2018, где 2 марта стартует 7-й этап Кубка мира.

Россияне прибыли в Пхенчхан в следующем составе: мужчины – Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Юрий Шопин и Тимур Махамбетов, женщины – Светлана Слепцова, Татьяна Акимова, Ирина Старых, Ирина Услугина и Светлана Миронова.

Первый старт этапа – женская спринтерская гонка, которая начнется 2 марта в 14 часов 15 минут по московскому времени. 3 марта состоится мужской спринт, 4 марта – две гонки преследования, 5 марта – две эстафеты.