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Алекс Сонг не сыграет с «Сибирью» из-за травмы

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Как сообщает «БИЗНЕС Online», полузащитник «Рубина» Алекс Сонг пропустит матч 1/4 финала Кубка России с «Сибирью», который состоится 1 марта в Казани.

По информации источника, 29-летний футболист получил травму на сборе и не принимал участия в последних товарищеских матчах команды, а также пропустил открытую тренировку, прошедшую в понедельник.

Ранее сообщалось, что матч с «Сибирью» также пропустит Рубен Рочина, получивший травму задней поверхности бедра.

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