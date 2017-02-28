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Андрей Николишин: Силовой прием Захарчука на Лазареве на грани фола, но не более того

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Чемпион мира 1993 года Андрей Николишин прокомментировал силовой прием Степана Захарчука на Антоне Лазареве.

– Захарчук шел бить Лазарева, но это хоккей, такое бывает. Единственное но – он мог сыграть по-другому. Он получил всего две минуты? За что давать здесь 5+20? Травма уже постфактум случилась, толкнул – соперник ударился, получил травму. Сыграла роль разница в габаритах – крупный игрок идёт целенаправленно бить плечом. Он мог сыграть иначе, но Захарчук – жесткий защитник, в этом случае он посчитал, что нужно ударить. Но плей-офф – это своего рода война, надо терпеть, игрок должен уметь держать удар.

– Может быть, Лазарев сам виноват, что опустил голову?
– Ну, он попал не в голову, а в плечо, просто сыграла роль разница в массе. Захарчуку дали штраф за неправильную атаку, скорее всего, из-за того, что он сделал несколько шагов и подпрыгнул. Ничего сверхъестественного в этом силовом приеме не вижу – да, жестко, на грани фола, но не более того, - рассказал Николишин в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, что на 15-й минуте третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» защитник казанской команды Захарчук на огромной скорости впечатал Лазарева в борт. В результате нападающий «Салавата» получил перелом грудных позвонков.

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