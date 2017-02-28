Переводчик «Рубина»: Грасия сказал: Даже если присутствуют жесткие слова, то они должны быть переведены тобой

Переводчик «Рубина» Артур Заставниченко рассказал об отношениях с наставником казанской команды Хави Грасией, который возглавил клуб минувшим летом.

«Грасия в самом начале нашего сотрудничества сказал: «Мне очень важно, чтобы ты переводил эмоционально и точно. Если я выдаю эмоциональную речь, то она должны быть такой же и во время перевода. Даже если присутствуют жесткие слова, то они должны быть переведены тобой». И Грасия весь в игре и тренировочном процессе, поэтому эмоционален, а переводчик копирует интонацию того человека, которого он переводит. Если Хави говорит тихо, то я тоже говорю тише. Но, порой, меня слышно громче всех, потому что Хави тоже говорит громче обычного. Я часто кричу, но голос у меня пока ни разу не садился», – сказал Заставниченко, слова которого приводит «БИЗНЕС Online».

Об отношениях Грасии и Заставниченко свидетельствует видео-ролик, который появился на официальной странице «Рубина» в YouTube.