Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 1Металлург
Хоккей  Салават Юлаев0 : 1Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Согндал
Хоккей  Барыс0 : 1Трактор
Футбол  Урал- : -Краснодар
Баскетбол  Локомотив- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Переводчик «Рубина»: Грасия сказал: Даже если присутствуют жесткие слова, то они должны быть переведены тобой

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Переводчик «Рубина» Артур Заставниченко рассказал об отношениях с наставником казанской команды Хави Грасией, который возглавил клуб минувшим летом.

«Грасия в самом начале нашего сотрудничества сказал: «Мне очень важно, чтобы ты переводил эмоционально и точно. Если я выдаю эмоциональную речь, то она должны быть такой же и во время перевода. Даже если присутствуют жесткие слова, то они должны быть переведены тобой». И Грасия весь в игре и тренировочном процессе, поэтому эмоционален, а переводчик копирует интонацию того человека, которого он переводит. Если Хави говорит тихо, то я тоже говорю тише. Но, порой, меня слышно громче всех, потому что Хави тоже говорит громче обычного. Я часто кричу, но голос у меня пока ни разу не садился», – сказал Заставниченко, слова которого приводит «БИЗНЕС Online».

Об отношениях Грасии и Заставниченко свидетельствует видео-ролик, который появился на официальной странице «Рубина» в YouTube.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алекс Сонг не сыграет с «Сибирью» из-за травмыКак сообщает «БИЗНЕС Online», полузащитник «Рубина» Алекс Сонг пропустит матч 1/4 финала Кубка России с «Сибирью», который состоится 1 марта в Казани.Футбол вопреки. Почему матчи в начале весны – как кость в горлеФутбол вопреки. Почему матчи в начале весны – как кость в горлеКолонка Артема Локалова о том, почему сезоне еще не возобновился, а матчи уже переносят.«Рубин» вернется на «Казань-Арену» к матчу с «Зенитом» в конце мартаМинистр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что «Рубин» вернется на «Казань- Арену» матчем чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом», который состоится в конце марта.Рифат Жемалетдинов: Нужно забить, чтобы прорвалоНападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями в преддверии матча 1/4 финала Кубка России с «Сибирью».Жонатас: Надеюсь побороться со Смоловым за звание лучшего бомбардираНападающий «Рубина» Жонатас поделился мнением об уровне чемпионата России и заявил, что поборется с Федором Смоловым за звание лучшего бомбардира.Последний матч «Спартака», Кубок и откровения Могилевца. Пока вы спали (видео)Последний матч «Спартака», Кубок и откровения Могилевца. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Ильгиз Фахриев: Никаких проблем с подписанием Рыжикова не будетСпортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев рассказал о будущем в клубе голкипера Сергея Рыжикова и защитника Олега Кузьмина.«Рубин» поздравил Семака с днем рождения«Рубин» поздравил своего бывшего полузащитника, а ныне главного тренера «Уфы» Сергея Семака с днем рождения.ЦСКА – «Зенит». Главным арбитром назначен ЕгоровОфициальный сайт РФС сообщил имена судей и инспекторов, назначенных на матчи 18-го тура премьер-лиги.Хави Грасия: Я искренне думаю, что в «Рубине» нет основных и запасных игроковГлавный тренер «Рубина» Хави Грасия подвел итоги зимних сборов команды и сообщил о травме полузащитника Рубена Рочины.Дядюн и Билялетдинов покинут «Рубин», Рыжиков может продлить контрактСпортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев прокомментировал ситуацию с новыми контрактами возрастных игроков команды.Ильгиз Фахриев: Летом «Рубин» еще раз постарается приобрести МиранчукаСпортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев сообщил, что клуб летом предпримет еще одну попытку приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.Халк или Промес, кабан или майонез? Вручи свой «Оскар» в российском футболе!Халк или Промес, кабан или майонез? Вручи свой «Оскар» в российском футболе!Почувствуй себя критиком академии футбольного искусства.Темная лошадка РФПЛ. Михаил Борзыкин – о «Рубине»Темная лошадка РФПЛ. Михаил Борзыкин – о «Рубине»Обозреватель «Советского спорта» рассказывает, на что способен нынешний «Рубин».«Локомотив» арендовал Ари. Итоговая таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендовал Ари. Итоговая таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Агент Миранчука: Слова президента «Локомотива», что трансфер Алексея в «Рубин» сорвался из-за агентов - враньеАгент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал слова президента «Локомотива» Ильи Геркуса, который заявил, что игрок не перешел в «Рубин» из-за агентов.Ари приступил к тренировкам с «Локомотивом»Новичок «Локомотива» нападающий Ари приступил к тренировкам с командой.«Анжи» арендовал Фильцова у «Рубина»Голкипер «Рубина» Александр Фильцова перейдет в «Анжи» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Махачкалы.Динияр Билялетдинов: Мое отношение к Карпину не поменяетсяДинияр Билялетдинов: Мое отношение к Карпину не поменяетсяВ интервью «ССФ» Динияр Билялетдинов рассказал о желании играть, отношениях с Валерием Карпиным, узком кругозоре англичан и рифовых акулах.Контрольный матч «Рубина» с норвежским «Стартом» отмененКонтрольный матч казанского «Рубина» с норвежским «Стартом» на сборе в Аликанте не состоится.
Главные новости
Хоккей
«Салават Юлаев» – «Ак Барс». Онлайн
Футбол
«Спартак» – «Согндал». Тигиев начнет встречу с первых минут
Биатлон
Российские биатлонисты провели первые тренировки в Пхенчхане
Хоккей
«Куньлунь» переиграл «Магнитку» и сократил счет в серии
Хоккей
Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хоккеиста Петрова
Хоккей
Сын хоккеиста Петрова опроверг информацию о смерти спортсмена от рака
Футбол
Полузащитник Адилсон Варкен покинул «Терек»
Футбол
Конте рассчитывает воспользоваться конфликтом между Бонуччи и Аллегри
Футбол
«Краснодар» пообещал отбирать абонементы у нелояльных болельщиков
Футбол
Куман хочет вернуть Руни в «Эвертон»
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Хавьер Грасия
Хавьер Грасиявсе новости