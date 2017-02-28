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Геннадий Орлов: Соревнования по киберфутболу не должны проводиться параллельно с чемпионатом России

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о киберфутболе.

«Я досконально здесь изучил киберфутбол, понял, что это прекрасное подспорье футболу, это пропаганда футбола. Я всю жизнь свою журналистскую занимаюсь тем, что пропагандирую футбол, я рад, что много молодых людей через компьютерный футбол приобщаются к настоящему. Никакого курева, никакого пьянства – это тоже многое значит. 

Это здоровая атмосфера, социальная программа, сколько людей сейчас смотрит! Но стоит предупредить, подобные мероприятия не должны проводиться параллельно с чемпионатом России. Потому что в киберфутболе игроки намного профессиональнее и лучше. Сергей Богданович вчера мне говорит, это моя мечта, чтобы в команде были такие исполнители. На самом деле очень хорошая идея, надо продолжать развивать, это сближает».

«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» проходил с 24 по 26 февраля в Уфе. В турнире принимали участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги. Победителем Кубка стал киберфутболист «ЦСКА» Андрей «Timon» Гурьев.

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