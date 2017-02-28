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Российские биатлонисты – победители общего зачета юниорского чемпионата мира

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России выиграла общий зачет юниорского чемпионата мира, который завершился в словацком Осрбли.

Всего у российской команды – 11 медалей, 5 из которых золотые, 4 – серебряные и 2 – бронзовые. Обладателями золотых наград серди россиян стали Игорь Малиновский (спринт, гонка преследования, эстафета, J), Никита Лобастов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов (эстафета, J), Валерия Васнецова (гонка преследования, J), Екатерина Санникова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова (эстафета, Y).

Общий зачет чемпионата мира среди юниоров

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