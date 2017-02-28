Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 1Металлург
Хоккей  Салават Юлаев0 : 1Ак Барс
Футбол  Спартак- : -Согндал
Хоккей  Барыс0 : 1Трактор
Футбол  Урал- : -Краснодар
Баскетбол  Локомотив- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Главгосэкспертиза за год сэкономила 300 миллиардов на стадионах и аэропортах чемпионата мира и Универсиады

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главгосэкспертиза России опубликовала данные об итогах работы в 2016 году.

Согласно этим данным, общая заявленная стоимость всех объектов капитального строительства, проекты которых были рассмотрены Главгосэкспертизой России в 2016 году, составила 1,5 триллиона руб. Но в результате проведения проверок достоверности определения сметной стоимости объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, она была снижена на 295,746 миллиардов рублей. 

Среди проектов, рассмотрение которых привело к экономии бюджетных средств, указаны проекты стадионов для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, спортивных объектов для проведения соревнований XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске и аэропортов в городах проведения футбольного чемпионата мира. Также в списке есть проекты моста через Керченский пролив, космодрома «Восточный», транспортнызх и других объектов. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карлес Пуйоль: Если бы жил в Москве, пользовался бы только метроЭкс-защитник сборной Испании и «Барселоны» Карлес Пуйоль, встретившийся в Москве с волонтерами, поделился ожиданиями от предстоящих турниров в России.Валерий Шанцев: Стадион к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде готов на 65%Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сообщил, насколько далеко продвинулась работа по строительству в Нижнем Новгороде арены, на которой пройдут матчи чемпионата мира 2018 года.Где трава и когда уйдут вибрации? Стадион в Петербурге за два месяца до футболаГде трава и когда уйдут вибрации? Стадион в Петербурге за два месяца до футболаОказывается, стадион на Крестовском по готовности уже обогнал сочинский «Фишт». Хотя поле на нем еще только просыпается.Врио губернатора Калининградской области: У нас будут баталии с Минспортом по эксплуатации стадионаВременно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов высказался об управлении стадиона, который будет построен в городе к чемпионату мира 2018 года.Оцените поле нового стадиона в Петербурге! (видео)Оцените поле нового стадиона в Петербурге! (видео)В ходе пятого операционного визита ФИФА на новый стадион в Санкт-Петербурге журналистам показали футбольное поле.Не верьте британской прессе – в России-2018 нас ждет праздник!Не верьте британской прессе – в России-2018 нас ждет праздник!Как новость о назначении Смертина была встречена в Великобритании, где игрока хорошо помнят по временам его выступлений за «Челси».Какой будет русская вувузела? К чемпионату мира мы должны изобрести свою дудкуКакой будет русская вувузела? К чемпионату мира мы должны изобрести свою дудкуГосударство решило оплатить создание музыкального инструмента для болельщиков, который должен стать популярным во время ЧМ-2018 по футболу.В протечках на новом стадионе в Петербурге виновата не крыша, а водопроводКоридоры стадиона на Крестовском острове в Петербурге залило водой из-за проблем с системой водоснабжения.Виталий Мутко: Хотел бы, чтобы Россия сыграла с топовой сборной на новом стадионе в Петербурге до ЧМ-2018Президент РФС Виталий Мутко рассказал о планах на новый стадион в Петербурге.Решение о размещении фан-зоны ЧМ-2018 в Петербурге будет принято после Кубка конфедерацийМесто для фан-зоны на период чемпионата мира-2018 будет окончательно определено после Кубка конфедераций-2017, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.Йоахим Лев: Редко сталкивался с такими профессионалами, как ЧерчесовНапомним, команда Германии на Кубке конфедераций сыграет в группе с Камеруном, Чили и Австралией. Россия встретится с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией.Пуйоль посетит стадион на Крестовском острове в Петербурге и МГИМО в МосквеЭкс-игрок сборной Испании и «Барселоны» Карлес Пуйоль посетит Москву и Санкт-Петербург в конце февраля.Александр Шпрыгин: Думаю, к 2018 году у нас даже муха не пролетитГлава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин считает безосновательными опасения, что на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, у фанатов из других стран возникнут проблемы с безопасностью.Александр Шпрыгин о фильме BBC: У них задача до последнего побрызгивать слюной и говорить как все плохоГлава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин поделился мнением о вызвавшем широкий резонанс фильме британской корпорации ВВС о российских футбольных фанатах.Станция метро рядом с новым стадионом в Петербурге откроется 30 апреля 2018 годаСтроящуюся к чемпионату мира-2018 года станцию петербургского метро «Новокрестовская» откроют в апреле 2018 года.Политолог о фильме BBC: «Ревность» Англии понятна - они давно хотели отобрать у нас чемпионат мираПолитолог Константин Калачев после скандального фильма британской компании BBC высказал мнение, что туристам нечего опасаться на чемпионате мира в России в 2018 году.«Не будь ПСЖ в зоне вылета – пошел бы туда». Первая презентация книги Кержакова«Не будь ПСЖ в зоне вылета – пошел бы туда». Первая презентация книги КержаковаАлександр Кержаков еще не готов играть, но у форварда нашлось время рассказать болельщикам об автобиографии и ответить на их вопросы.Рамина Зобнина: С большим удовольствием поддержу акцию «Футбол без насилия»Рамина Зобнина: С большим удовольствием поддержу акцию «Футбол без насилия»Супруга Романа Зобнина, полузащитника московского «Спартака» и сборной России, Рамина Зобнина поддержала акцию «Футбол без насилия».Экс-футболист «Томи»: Ситуация с клубом является несолидной для страны-хозяйки ЧМБывший футболист «Томи» Александр Касьян заявил, что текущая ситуация в клуба является несолидной для страны, которая в следующем году примет чемпионат мира по футболу.Как прокормить бетонных слонов. Повторят ли арены ЧМ судьбу объектов Сочи?Как прокормить бетонных слонов. Повторят ли арены ЧМ судьбу объектов Сочи?Обозреватель «Советского спорта» предостерегает от повторения в России ситуации с бразильскими стадионами.
Главные новости
Хоккей
«Салават Юлаев» – «Ак Барс». Онлайн
Футбол
«Спартак» – «Согндал». Тигиев начнет встречу с первых минут
Биатлон
Российские биатлонисты провели первые тренировки в Пхенчхане
Хоккей
«Куньлунь» переиграл «Магнитку» и сократил счет в серии
Хоккей
Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хоккеиста Петрова
Хоккей
Сын хоккеиста Петрова опроверг информацию о смерти спортсмена от рака
Футбол
Полузащитник Адилсон Варкен покинул «Терек»
Футбол
Конте рассчитывает воспользоваться конфликтом между Бонуччи и Аллегри
Футбол
«Краснодар» пообещал отбирать абонементы у нелояльных болельщиков
Футбол
Куман хочет вернуть Руни в «Эвертон»
все новости