Главгосэкспертиза за год сэкономила 300 миллиардов на стадионах и аэропортах чемпионата мира и Универсиады

Главгосэкспертиза России опубликовала данные об итогах работы в 2016 году.



Согласно этим данным, общая заявленная стоимость всех объектов капитального строительства, проекты которых были рассмотрены Главгосэкспертизой России в 2016 году, составила 1,5 триллиона руб. Но в результате проведения проверок достоверности определения сметной стоимости объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, она была снижена на 295,746 миллиардов рублей.



Среди проектов, рассмотрение которых привело к экономии бюджетных средств, указаны проекты стадионов для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, спортивных объектов для проведения соревнований XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске и аэропортов в городах проведения футбольного чемпионата мира. Также в списке есть проекты моста через Керченский пролив, космодрома «Восточный», транспортнызх и других объектов.

