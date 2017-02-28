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«Спартак» – «Согндал». Тигиев начнет встречу с первых минут

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен стартовый состав московского «Спратака» на контрольный матч с норвежским клубом «Согндал».

Отметим, что в основе столичного клуба выйдет новичок красно-белых Георгий Тигиев. Защитник перешел в команду из «Анжи» этой зимой на правах аренды.

«Спратак»: Песьяков, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Комбаров, Тимофеев, Леонтьев, Промес, Мельгарехо, Давыдов, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутин, Макеев, Кутепов, Хомуха, Джикия, Глушаков, Фернандо, Попов, Самедов, Зобнин, Луис Адриано

Напомним, игра между командами состоится сегодня, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Спартак - Согндал - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Мельгарехо 7 (1:0).

Состав

Спартак: Песьяков, Маурисио, Тигиев, Боккетти, Комбаров, Промес, Тимофеев, Мельгарехо, Леонтьев, Зе Луиш, Давыдов

Место и дата

28 февраля 19:30, Футбольный Центр, Текстовая трансляция

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