«Спартак» – «Согндал». Тигиев начнет встречу с первых минут

Стал известен стартовый состав московского «Спратака» на контрольный матч с норвежским клубом «Согндал».

Отметим, что в основе столичного клуба выйдет новичок красно-белых Георгий Тигиев. Защитник перешел в команду из «Анжи» этой зимой на правах аренды.

«Спратак»: Песьяков, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Комбаров, Тимофеев, Леонтьев, Промес, Мельгарехо, Давыдов, Зе Луиш.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутин, Макеев, Кутепов, Хомуха, Джикия, Глушаков, Фернандо, Попов, Самедов, Зобнин, Луис Адриано

Напомним, игра между командами состоится сегодня, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.