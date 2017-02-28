«Спартак» – «Согндал». Тигиев начнет встречу с первых минут
Стал известен стартовый состав московского «Спратака» на контрольный матч с норвежским клубом «Согндал».
Отметим, что в основе столичного клуба выйдет новичок красно-белых Георгий Тигиев. Защитник перешел в команду из «Анжи» этой зимой на правах аренды.
«Спратак»: Песьяков, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Комбаров, Тимофеев, Леонтьев, Промес, Мельгарехо, Давыдов, Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Селихов, Кутин, Макеев, Кутепов, Хомуха, Джикия, Глушаков, Фернандо, Попов, Самедов, Зобнин, Луис Адриано
Напомним, игра между командами состоится сегодня, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Мельгарехо 7 (1:0).
Состав
Спартак: Песьяков, Маурисио, Тигиев, Боккетти, Комбаров, Промес, Тимофеев, Мельгарехо, Леонтьев, Зе Луиш, Давыдов
Место и дата
28 февраля 19:30, Футбольный Центр, Текстовая трансляция