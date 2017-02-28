Захарчук нанес травму Мертлу (видео)

В четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» защитник казанской команды Степан Захарчук жестко обошелся с чешским форвардом уфимцев Томашем Мертлом.

Инцидент произошел на седьмой минуте первого периода. Захарчук на скорости влетел в нападающего «Салавата», после чего последнему пришлось оказывать медицинскую помощь.

Защитник «Ак Барса» получил от арбитров 2+10 минут за атаку в область головы и шеи.

Напомним, что в предыдущем матче защитник казанской команды нанес травму другому форварду «Салавата» Антону Лазареву - нападающий уфимцев получил перелом грудных позвонков.

Добавим,после двух периодов счет в матче 1:0 в пользу «Ак Барса». «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.



&amp;amp;lt;span id=»XinhaEditingPostion»&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/span&amp;amp;gt;



