Бас Руттен: Фергюсон – хороший грепплер, но Тони предпочтет бой в стойке, оказывая давление на Хабиба

Бас Руттен, профессиональный кикбоксер и бывший боец ММА из Нидерландов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Тони Фергюсон тоже хороший грепплер, но скорее всего предпочтет бой в стойке, оказывая давление, как это делал Майкл Джонсон. Думаю, что у него достаточная выносливость, чтобы сделать это, потому что у него просто невероятная выносливость. Но нужно учесть, что в стойке он не Майкл Джонсон. Если же бой перейдет в партер, то Хабибу нужно остерегаться локтей Тони. В партере Хабиб полностью контролирует соперников и наносит удары.

Оба бойца похожи, они побеждают и нокаутами и болевыми или удушающими приемами, но отличие Хабиба в том, что очень любит драться в партере. Мне интересно узнать, чьи навыки в партере лучше и кто в партере отвоюет позицию сверху. Мы еще никогда не видели Хабиба в партере на спине, потому что он всегда был сверху.

Лично я считаю, что в этом дивизионе оба этих бойца выделяются выносливостью. И как часто бывает, когда все ожидают сражения в партере, бой может целиком пройти в стойке. Выносливость для этого у них есть. Я не ожидаю, что бой завершится в первом раунде, он продлится два-три раунда, а может и все пять раундов», – сказал Руттен, слова которого приводит Allboxing.ru

Напомним, россиянин проведет поединок с представителем США 5 марта на турнире UFC 209 за звание временного чемпиона организации в легком весе.

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