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В Москве пройдет товарищеский футбольный матч дружбы в поддержку акции «Футбол без насилия»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» и общественное движение «Россия Любит Футбол!» проводят товарищеский футбольный матч дружбы  между журналистами России и представителями английского комьюнити.

Матч состоится в рамках акции «Футбол без насилия», инициированной общественным движением «Россия Любит Футбол!».

Идея акции была выдвинута редакцией «Советского спорта» после того, как телеканал ВВС показал фильм, в котором утверждалось, что в России есть группы агрессивных организованных фанатов, угрожающих английским болельщикам, которые планируют приехать на чемпионат мира 2018 года. Цель акции - продемонстрировать, что футбол – открытый, дружелюбный мир, в котором нет места насилия. 

В качестве специальных гостей на матче будут присутствовать председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин, инспектор по борьбе с расизмом РФС Алексей Смертин.

Общественное движение «Россия Любит Футбол!» (РЛФ) - создано в начале 2016 года при поддержке Министерства спорта РФ и Российского футбольного союза. РЛФ призвано популяризировать футбол, увлечь и заинтересовать самую широкую аудиторию игрой, любимой миллионами людей по всей России. Представители РЛФ активно участвуют в мероприятиях Российского футбольного союза и оказывают информационную поддержку национальной сборной России в ходе наиболее важных матчей.

«Футбол без насилия» - акция, которая впервые прошла в социальных сетях в рамках пресс-тура РЛФ после событий в Марселе на ЕВРО-2016. Акция призвана к созданию позитивной атмосферы вокруг футбольных матчей, к качественному изменению имиджа российских болельщиков в глазах мировой общественности. Ее поддержали широкая общественность, известные люди Франции и России. Участники флэшмоба, поддержавшие призыв движения РЛФ, фотографировались с табличкой-хэштегом «#футболбезнасилия» и выкладывали эти фото в социальные сети.

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