Владимир Юрзинов: Игры плей-офф с «Магниткой» исторические для Китая
Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший подвел итоги четвертого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга» (3:1).
- Мы очень хотели добиться этой победы, потому что понимаем, что это исторические матчи для Китая – это первые матчи в плей-офф КХЛ. Поэтому команда была настроена по-боевому и очень хорошо боролась на протяжении всей игры, что и принесло успех, - приводит слова Юрзинова-младшего «Р-Спорт».
Напомним, что после этой встречи счет в серии стал 3-1 в пльзу магнитогорской команды.
Следующая
встреча пройдет в Магнитогорске 2 марта. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.
Матч
Куньлунь Ред Стар - Металлург Мг - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Голы:
Бакош (Ярвинен, Мянтюля), 6:25 (1:0). Ро (Виделль, Мянтюля), 19:15 (2:0). Тайми (Лахти, Вярн), 26:00 (3:0). Антипин (Мозякин, Ли), 39:58 (3:1).
Место и дата
28 февраля 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция