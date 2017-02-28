Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 1Металлург
Хоккей  Салават Юлаев1 : 2Ак Барс
Футбол  Спартак1 : 0Согндал
Хоккей  Барыс1 : 2 ОТТрактор
Футбол  Урал0 : 2Краснодар
Баскетбол  Локомотив- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Юрзинов: Игры плей-офф с «Магниткой» исторические для Китая

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший подвел итоги четвертого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга» (3:1).

- Мы очень хотели добиться этой победы, потому что понимаем, что это исторические матчи для Китая – это первые матчи в плей-офф КХЛ. Поэтому команда была настроена по-боевому и очень хорошо боролась на протяжении всей игры, что и принесло успех, - приводит слова Юрзинова-младшего «Р-Спорт».

Напомним, что после этой встречи счет в серии стал 3-1 в пльзу магнитогорской команды.

Следующая встреча пройдет в Магнитогорске 2 марта. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Матч

Куньлунь Ред Стар - Металлург Мг - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы:

Бакош (Ярвинен, Мянтюля), 6:25 (1:0). Ро (Виделль, Мянтюля), 19:15 (2:0). Тайми (Лахти, Вярн), 26:00 (3:0). Антипин (Мозякин, Ли), 39:58 (3:1).

Место и дата

28 февраля 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» за семь секунд до конца третьего периодаХоккеисты «Ак Барса» переиграли в гостях «Салават Юлаев» в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 2:1.«Трактор» переиграл «Барыс» и сравнял счет в серииВ четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина хоккеисты «Барыса» в офвертайме уступили на своей площадке «Трактору» со счетом 1:2.Илья Воробьев: Игроки «Куньлуня» в четвертом матче заблокировали очень много бросковГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал итоги четвертого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против «Куньлуня» (1:3).Захарчук нанес травму Мертлу (видео)В четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» защитник казанской команды Степан Захарчук жестко обошелся с чешским форвардом уфимцев Томашем Мертлом.Андрей Николишин: Силовой прием Захарчука на Лазареве на грани фола, но не более тогоЧемпион мира 1993 года Андрей Николишин прокомментировал силовой прием Степана Захарчука на Антоне Лазареве.Сенсация! «Куньлунь» подписал Эспозито и вчистую обыграл «Магнитку»Сенсация! «Куньлунь» подписал Эспозито и вчистую обыграл «Магнитку»В четвертом матче серии китайский клуб нанес поражение чемпиону России - 3:1, сделав накануне весьма мощное усиление своего состава.«Салават Юлаев» – «Ак Барс» - 1:2. Как это былоМатч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина на сайте «Советского спорта».«Куньлунь» переиграл «Магнитку» и сократил счет в серииХоккеисты «Куньлуня» на домашней арене нанесли первое поражение магнитогорскому «Металлургу» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 3:1.Казаков и Ткачев передали приветы Омску. «Адмирал» сравнял счет в серииКазаков и Ткачев передали приветы Омску. «Адмирал» сравнял счет в серииПобедив «Авангард» в овертайме 3:2 в четвертом матче, дальневосточники восстановили равновесие в серии.«Адмирал» в овертайме обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии«Адмирал» дома взял верх над «Авангардом» (3:2 О.Т.) в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ.Букмекеры считают равными шансы «Барыса» и «Трактора» в четвертом матче серии плей-оффБукмекерские конторы выставили котировки на четвертую встречу первого раунда Кубка Гагарина между «Барысом» и «Трактором».Матчи КХЛ во вторник и среду начнутся с минуты молчания в память о Владимире ПетровеПресс-служба КХЛ сообщила, что матчи первого раунда плей-офф, которые пройдут во вторник и среду, начнутся с минуты молчания в память о двукратном олимпийским чемпионе Владимире Петрове.Подарят ли Капризов с Умарком праздник Уфе?Подарят ли Капризов с Умарком праздник Уфе?Превью четвертого игрового дня плей-офф на ВостокеБукмекеры отдают небольшое преимущество «Салавату Юлаеву» в матче с «Ак Барсом»Букмекерские конторы выставили котировки на четвертую встречу первого раунда Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».«Я совершенно не суеверный». СКА и «Витязь» на позитиве закончили серию«Я совершенно не суеверный». СКА и «Витязь» на позитиве закончили сериюКоскинен не боится суеверий, Знарок опять ничего не объяснил, а «Витязь» хочет удержать легионеров.Армейцы, марш на пляж! Парадокс, но СКА и ЦСКА уходят в отпуск в разгар плей-оффАрмейцы, марш на пляж! Парадокс, но СКА и ЦСКА уходят в отпуск в разгар плей-оффДмитрий Пономаренко предлагает сократить количество матчей в первом раунде Кубка Гагарина и вернуться к прежней формуле – до трех побед.Незасчитанные шайбы ЦСКА и камбэк «Динамо». Видеообзор матчей Кубка ГагаринаНезасчитанные шайбы ЦСКА и камбэк «Динамо». Видеообзор матчей Кубка ГагаринаСамые яркие моменты четвертых матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Западной конференции.Кубок Гагарина. Восток. 1/4 финала. «Адмирал» обыграл «Авангард», «Салават Юлаев» - «Ак Барс» и другие матчиВсе матчи плей-офф КХЛ на сайте «Советского спорта».Илья Ковальчук: Свою тысячу я уже выбил. Теперь цель – две тысячи! (видео)Илья Ковальчук: Свою тысячу я уже выбил. Теперь цель – две тысячи! (видео)После матча форвард СКА Илья Ковальчук пообщался с журналистами, среди которых был обозреватель «Советского спорта».ЦСКА благодаря голу Плэтта обыграл «Йокерит» и вышел в следующий раунд плей-оффХоккеисты московского ЦСКА в четвертом матче 1/4 финала Западной конференции обыграли «Йокерит» со счетом 1:0 ОТ.
Главные новости
Футбол
Кубок России. «Урал» – «Краснодар». Онлайн
Футбол
«Спартак» – «Согндал». Онлайн
Хоккей
«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» за семь секунд до конца третьего периода
Хоккей
«Трактор» переиграл «Барыс» и сравнял счет в серии
Футбол
Сотрудники «Луча-Энергии» приостановили работу из-за долгов
Футбол
Осинов станет заместителем генерального директора «Ростова»
Футбол
Раньери не собирается на пенсию
MMA
Бас Руттен: Фергюсон – хороший грепплер, но Тони предпочтет бой в стойке, оказывая давление на Хабиба
Хоккей
Захарчук нанес травму Мертлу (видео)
Биатлон
Российские биатлонисты провели первые тренировки в Пхенчхане
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
Куньлунь Ред Стар
Куньлунь Ред Старкалендарьстатистика
Владимир Юрзинов (младший)
Владимир Юрзинов (младший)все новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина