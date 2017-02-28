Владимир Юрзинов: Игры плей-офф с «Магниткой» исторические для Китая

Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший подвел итоги четвертого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга» (3:1).

- Мы очень хотели добиться этой победы, потому что понимаем, что это исторические матчи для Китая – это первые матчи в плей-офф КХЛ. Поэтому команда была настроена по-боевому и очень хорошо боролась на протяжении всей игры, что и принесло успех, - приводит слова Юрзинова-младшего «Р-Спорт».

Напомним, что после этой встречи счет в серии стал 3-1 в пльзу магнитогорской команды.

Следующая встреча пройдет в Магнитогорске 2 марта. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

