Илья Воробьев: Игроки «Куньлуня» в четвертом матче заблокировали очень много бросков

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал итоги четвертого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против «Куньлуня» (1:3).

- Игроки «Куньлуня» в четвертом матче заблокировали очень много бросков, и это стало определяющим моментом в игре, - приводит слова Воробьева «Р-Спорт».

Напомним, что после этой встречи счет в серии стал 3-1 в пользу магнитогорской команды.

Следующая встреча пройдет в Магнитогорске 2 марта.