Илья Воробьев: Игроки «Куньлуня» в четвертом матче заблокировали очень много бросков
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал итоги четвертого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против «Куньлуня» (1:3).
- Игроки «Куньлуня» в четвертом матче заблокировали очень много бросков, и это стало определяющим моментом в игре, - приводит слова Воробьева «Р-Спорт».
Напомним, что после этой встречи счет в серии стал 3-1 в пользу магнитогорской команды.
Следующая встреча пройдет в Магнитогорске 2 марта.
Матч
Куньлунь Ред Стар - Металлург Мг - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Голы:
Бакош (Ярвинен, Мянтюля), 6:25 (1:0). Ро (Виделль, Мянтюля), 19:15 (2:0). Тайми (Лахти, Вярн), 26:00 (3:0). Антипин (Мозякин, Ли), 39:58 (3:1).
Место и дата
28 февраля 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически