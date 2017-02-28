Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 1Металлург
Хоккей  Салават Юлаев1 : 2Ак Барс
Футбол  Спартак1 : 0Согндал
Хоккей  Барыс1 : 2 ОТТрактор
Футбол  Урал0 : 2Краснодар
Баскетбол  Локомотив- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Месут Озил: Диего, мы провели хорошее время в «Вердере»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил оставил запись на своей странице в Instagram, посвященную полузащитнику «Фламенго» Диего Рибасу.

Напомним, игрок сборной Германии выступал вместе с бразильцем в составе бременского «Вердера» с 2008 по 2009 гг. Сегодня Рибасу, который также защищал цвета мадридского «Атлетико» и туринского «Ювентуса», исполнилось 32 года.

«Хочу пожелать тебе в день рождения всего самого наилучшего. Мы провели хорошее время в «Вердере», – написал Озил, выложив следующее фото.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дубль Гнабри принес победу «Вердеру» в матче с «Вольсфбургом»В матче 22-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» на своем поле уступил «Вердеру» со счетом 1:2.Агент: Из Озила делают козла отпущения, это несправедливоАгент полузащитника «Арсенала» Месута Озила Эркут Согут встал на защиту немецкого игрока, которого в последнее время много критикуют.Майкл Оуэн: Забавно наблюдать, как все критикуют ОзилаБывший нападающий «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн высказался об игре полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила.Руни зарабатывает больше всех игроков премьер-лигиИздание The Times опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков клубов премьер-лиги.«Аугсбург» обыграл «Вердер»Матч 19-го тура чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Вердером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Аугсбурга».Мясник, с которым хотят сделать фото Промес, Федерер и другие звезды спортаМясник, с которым хотят сделать фото Промес, Федерер и другие звезды спортаЭтот человек просто режет и солит мясо. Когда это делаете вы – не смотрит никто, когда он – миллионы.Арьен Роббен: В идеале счет должен был быть 4:0, а не 2:1Нападающий «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал победу над «Вердером» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата Германии.Карло Анчелотти: Мы победили заслуженноГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды над «Вердером» в матче 18-го тура чемпионата Германии.«Бавария» обыграла «Вердер» и продолжает лидировать в чемпионате ГерманииМатч 18-го тура чемпионата Германии между «Вердером» и «Баварией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Баварии».Три очка по амнистии. Мучения «Баварии» во Фрайбурге и другие события 17-го тураТри очка по амнистии. Мучения «Баварии» во Фрайбурге и другие события 17-го тура«Советский спорт» подводит итоги первого в 2017 году и 17-го по счету тура чемпионата Германии по футболу.Дортмундская «Боруссии» в большинстве вырвала победу у «Вердера»«Вердер» дома уступил дортмундской «Боруссии» (1:2) в 17-м туре чемпионата Германии.Дельвин Ндинга: Старался подсказывать Коре во время матча с «Вердером»Полузащитник «Локомотива» Дельвин Ндинга подвел итоги контрольного матча с молодежной командой «Вердера» (U23), которая завершилась победой красно-зеленых (2:0).Что за чудо-форвард появился в «Локомотиве»?Что за чудо-форвард появился в «Локомотиве»?В первом контрольном матче на зимних сборах «Локомотив» обыграл молодежную команду «Вердера» – 2:0.«Локомотив» обыграл молодежную команду «Вердера» благодаря дублю КореТоварищеский матч между московским «Локомотивом» и бременским «Вердером» (U-23) завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Локомотива».«Локомотив» поьедил «Вердер» в контрольном матчеСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию товарищеского матча между московским «Локомотивом» и бременским «Вердером».Озил в пятый раз признан футболистом года в ГерманииПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил пятый раз в карьере признан футболистом года в Германии.Арсен Венгер: Продление контракта с Озилом не зависит от меня, слова Месута не так передали СМИГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер опроверг слова своего подопечного Месута Озила, который ранее заявил, что решение о продлении контракта с клубом зависит от нахождения в клубе французского специалиста.Месут Озил: До сих пор жду, когда «Арсенал» предложит мне 10-й номерПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил выразил негодование тем фактом, что клуб до сих пор не предложил ему взять 10-й номер, который закреплен за Джеком Уилшером.Венгер намерен сохранить в «Арсенале» Санчеса, Озила и ЖируГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не намерен приглашать в команду новых игроков в зимнее трансферное окно.Озил вернется на поле на следующей неделеПолузащитник «Арсенала» Месут Озил сможет вернуться на поле на следующей неделе.
Главные новости
Футбол
Кубок России. «Урал» – «Краснодар». Онлайн
Футбол
«Спартак» – «Согндал». Онлайн
Хоккей
«Салават Юлаев» на последних секундах уступил на своем льду «Ак Барсу»
Хоккей
«Трактор» переиграл «Барыс» и сравнял счет в серии
Футбол
Сотрудники «Луча-Энергии» приостановили работу из-за долгов
Футбол
Осинов станет заместителем генерального директора «Ростова»
Футбол
Раньери не собирается на пенсию
MMA
Бас Руттен: Фергюсон – хороший грепплер, но Тони предпочтет бой в стойке, оказывая давление на Хабиба
Хоккей
Захарчук нанес травму Мертлу (видео)
Биатлон
Российские биатлонисты провели первые тренировки в Пхенчхане
все новости
Вердер
Вердеркалендарьстатистика
Диего
Диеговсе новости
Месут Озил
Месут Озилвсе новости