Месут Озил: Диего, мы провели хорошее время в «Вердере»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил оставил запись на своей странице в Instagram, посвященную полузащитнику «Фламенго» Диего Рибасу.

Напомним, игрок сборной Германии выступал вместе с бразильцем в составе бременского «Вердера» с 2008 по 2009 гг. Сегодня Рибасу, который также защищал цвета мадридского «Атлетико» и туринского «Ювентуса», исполнилось 32 года.

«Хочу пожелать тебе в день рождения всего самого наилучшего. Мы провели хорошее время в «Вердере», – написал Озил, выложив следующее фото.