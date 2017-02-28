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Раньери не собирается на пенсию

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери, отправленный в отставку на прошлой неделе, не собирается заканчивать карьеру.

Об этом рассказал известный в прошлом голландский нападающий Джимми Флойд Хассельбайнк.

«Я работал под руководством Раньери пять лет в «Челси» и «Атлетико», и мы до сих пор поддерживаем отношения. Когда его уволили, я разговаривал с ним. Он был удивлен. Но при этом Клаудио прекрасно понимает, что такова футбольная жизнь. Он полон энергии и не собирается на пенсию, хочет еще поработать», – сказал Хассельбайнк в эфире Sky Sports.

Напомним, в прошлом сезоне 65-летний Раньери сенсационно привел «Лестер» к титулу чемпионов Англии.

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