Россиянин Гога Шаматава проведет защиту титула чемпиона Европы в бою с Митчеллом Каду
Чемпион Европы, победитель Гран-при «PRIME Selection» Гога Шаматава из Краснодара (9 побед, 6 досрочно) проведет первую защиту титула против голландского бойца Митчелла Каду. Титульный бой станет вторым главным событием бойцовского турнира «PRIME Selection-2017», который стартует 18 марта в Краснодаре.
«Фамилия соперника в переводе означает «подарок». Однако предстоящий поединок может стать настоящим сюрпризом для любимца краснодарских болельщиков. Каду, занимаясь бразильским джиу-джитсу, в 19 лет пришел в ММА. Поэтому Шаматаве, прежде всего, стоит опасаться «партера» соперника, в котором он чувствует себя превосходно. К тому же голландские бойцы традиционно славятся техникой кикбоксинга. Митчелл дрался по всему миру - в Китае, России, Канаде, Бразилии, Голландии. Он - достойный соперник, поэтому Гоге не стоит почивать на лаврах, надеюсь, к подготовке он отнесется более чем ответственно. Шаматава любимец публики, всегда показывает зрелищный бой, действия его очень эффектны. Хочет, чтобы зрители радовались его боям, одновременно настолько же сильно, как он жаждет победить», - сказал Промоутер турнира Алексей Яценко.