Россиянин Гога Шаматава проведет защиту титула чемпиона Европы в бою с Митчеллом Каду

Федор Емельяненко: Очень рад, что первый в истории юношеский чемпионат мира по ММА пройдет в Ярославле, который является лицом России

Президент союза ММА России Федор Емельяненко на пресс-конференции, посвященной Чемпионату мира по ММА среди юношей, проходящему в Ярославле в эти дни, поделился своими впечатлениями от соревнований.