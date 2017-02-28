Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 1Металлург
Хоккей  Салават Юлаев1 : 2Ак Барс
Футбол  Спартак1 : 0Согндал
Хоккей  Барыс1 : 2 ОТТрактор
Футбол  Урал0 : 2Краснодар
Баскетбол  Локомотив- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россиянин Гога Шаматава проведет защиту титула чемпиона Европы в бою с Митчеллом Каду

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион Европы, победитель Гран-при «PRIME Selection» Гога Шаматава из Краснодара (9 побед, 6 досрочно) проведет первую защиту титула против голландского бойца Митчелла Каду. Титульный бой станет вторым главным событием бойцовского турнира «PRIME Selection-2017», который стартует 18 марта в Краснодаре.

«Фамилия соперника в переводе означает «подарок». Однако предстоящий поединок может стать настоящим сюрпризом для любимца краснодарских болельщиков. Каду, занимаясь бразильским джиу-джитсу, в 19 лет пришел в ММА. Поэтому Шаматаве, прежде всего, стоит опасаться «партера» соперника, в котором он чувствует себя превосходно. К тому же голландские бойцы традиционно славятся техникой кикбоксинга. Митчелл дрался по всему миру - в Китае, России, Канаде, Бразилии, Голландии.  Он - достойный соперник, поэтому Гоге не стоит почивать на лаврах, надеюсь, к подготовке он отнесется более чем ответственно. Шаматава любимец публики, всегда показывает зрелищный бой, действия его очень эффектны. Хочет, чтобы зрители радовались его боям, одновременно настолько же сильно, как он жаждет победить», - сказал Промоутер турнира Алексей Яценко.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хабиб Нурмагомедов: Я заставил Тони нервничать. Но теперь разговоры закончилисьХабиб Нурмагомедов: Я заставил Тони нервничать. Но теперь разговоры закончилисьХабиб Нурмагомедов - о предстоящем поединке против американца Тони Фергюсона.«Минакову не «мешка» привезли». Передача «Пропустил немножко»«Минакову не «мешка» привезли». Передача «Пропустил немножко»Ведущие программы Сергей Ващенко и Артур Гичунцев обсудили прошедший поединок непобежденного российского тяжеловеса Виталия Минакова.Отец Нурмагомедова: Хабибу сейчас 28 лет, в 30 он должен закончить профессиональную карьеруАбдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал о планах своего сына на будущее, отметив, что боец из РФ может завершить профессиональную карьеру в 2018 году.M-1 Challenge 75. Грабински сразится против Тутараули3 марта на международном турнире M-1 Challenge 75 зрителей ожидает бой чемпиона GMC Мохамеда Грабински (Германия и Польша, 14-3) против чемпиона мира по кикбоксингу и победителя кубка мира по кудо Рауля Тутараули (Грузия, 7-3).M-1 Challenge 75. Адас проведет бой против ПриказыСостав участников грандиозного международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75, который пройдет 3 марта в Москве, пополнился еще одним интереснейшим боем. Чемпион Германии по K-1 Арда Адас (Германия, 7-2) сразится с российским проспектом-ударником Данилой Приказой (Fightspirit, 5-1-1).Лига ACB подписала контракты с двумя бывшими бойцами UFCРоссийская промоутерская компания ACB подписала контракты с двумя бывшими бойцами UFC: Заком Маковски и Элвисом Мутапчичем.Российские юноши громят всех. Главные события в мире ММА за прошлую неделюРоссийские юноши громят всех. Главные события в мире ММА за прошлую неделю«Советский спорт» представляет традиционный обзор главных событий в мире смешанных единоборств за прошлую неделю.Российские бойцы завоевали «золото» в общекомандном зачете первенства мира по ММАРоссийские бойцы добыли общекомандное «золото» на первенстве мира по ММА-2017 среди юношей 16-17 лет.Лэшли хочет провести бой с ЕмельяненкоИзвестный рестлер и боец смешанного стиля Бобби Лэшли ждет своего шанса сразиться против россиянина Федора Емельяненко.Федор Емельяненко: Очень рад, что первый в истории юношеский чемпионат мира по ММА пройдет в Ярославле, который является лицом РоссииПрезидент союза ММА России Федор Емельяненко на пресс-конференции, посвященной Чемпионату мира по ММА среди юношей, проходящему в Ярославле в эти дни, поделился своими впечатлениями от соревнований.Fight Nights Global 59. Алиев победил Эскудеро и другие результаты турнира23 февраля, в городе Химки, прошел международный турнир по смешанным единоборствам FIGHT NIGHTS GLOBAL 59, приуроченный ко «Дню защитников Отечества».Хабиб Нурмагомедов: Сломаю лицо Фергюсону и он завершит карьеруХабиб Нурмагомедов: Сломаю лицо Фергюсону и он завершит карьеруМежду Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоялся телефонный разговор.Еджейчик сразится против Андраде на турнире UFC 211Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Джоанна Еджейчик свой следующий поединок проведет против Джессики Андраде.Петр Ян: ММА такая штука, что план – это хорошо, но в бою бывает всяко по-другому.Российский боец смешанного стиля Петр Ян — о предстоящем поединке против Магомеда Магомедова, который состоится 15 апреля в Москве в рамках турнира ACB 57.Вячеслав Василевский: Боевое самбо – это не ММА, однако наиболее к нему приближенная вещьРоссийский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский — о предстоящем поединке против Альберта Дураева, который состоится 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.Альберт Дураев: Вижу, как Василевский тренируется, ничего там нетРоссийский боец смешанного стиля Альберт Дураев — о предстоящем поединке против Вячеслава Василевского, который состоится 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.M-1 Challenge 75. Карлос Эдуардо сразится против Полежая3 марта в Москве на грандиозном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75 ветеран Bellator и чемпион Shooto Brazil Карлос Эдуардо (Бразилия), 14-4 будет биться с вице-чемпионом мира по MMA Борисом Полежаем (Украина), 15-5.Александр Сарнавский: Бой с Вартаняном — отличная возможность вернуть позицииРоссийский боец смешанного стиля Александр Сарнавский — о предстоящем поединке против Эдуарда Вартаняна, который состоится 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.Азамат Мурзаканов: Козырь Ерохина — физическая мощьРоссийский боец смешанного стиля Азамат Мурзаканов — о предстоящем поединке против экс-бойца UFC Константина Ерохина, который состоится 15 апреля в Москве на турнире ACB 57.Российские спортсмены вышли в финал первенства мира по ММА во всех весовых категориях23 февраля в Ярославле стартовало первенством мира по ММА среди юношей 16-17 лет. Первенство мира проходит впервые в истории смешанных боевых единоборств. В результате первого соревновательного дня определились финалисты.
Главные новости
Футбол
Кубок России. «Урал» – «Краснодар». Онлайн
Футбол
«Спартак» – «Согндал». Онлайн
Хоккей
«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» за семь секунд до конца третьего периода
Хоккей
«Трактор» переиграл «Барыс» и сравнял счет в серии
Футбол
Сотрудники «Луча-Энергии» приостановили работу из-за долгов
Футбол
Осинов станет заместителем генерального директора «Ростова»
Футбол
Раньери не собирается на пенсию
MMA
Бас Руттен: Фергюсон – хороший грепплер, но Тони предпочтет бой в стойке, оказывая давление на Хабиба
Хоккей
Захарчук нанес травму Мертлу (видео)
Биатлон
Российские биатлонисты провели первые тренировки в Пхенчхане
все новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства