Команды из 29 регионов России примут участие во Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов

1 марта в Ханты-Мансийске возьмет старт финальная часть Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов, в которой примут участие сборные юношеские команды 14-18 лет из 29 регионов России. В соревнованиях примут участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, заболеванием церебральным параличом, с нарушением зрения и слуха. Победители определятся в пяти видах программы: следж-хоккее, хоккее с шайбой, сноуборде, горнолыжном спорте и лыжных гонках.

Самой многочисленной станет команда Республики Удмуртии – ее представит 41 человек. Сборная команда хозяев соревнований - Ханты-Мансийского автономного округа - будет представлена 20 спортсменами, выступающими в лыжных гонках и следж-хоккее. Всего в составе команд приеду более 350 участников.

«В настоящее время объекты АУ «ЮграМегаСпорт» полностью готовы. Во всех спортивных сооружениях реализуется программа «Доступная среда», основной целью которой является создание полноценных условий для общественной жизни инвалидов. В Ледовом дворце и Центре развития теннисного спорта Югры установлены вертикальные подъемные платформы для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Подготовлены номера, специально оборудованные для размещения инвалидов. Все объекты оборудованы тактильными табличками, написанными шрифтом Брайля, а также рельефными мнемо-схемами, которые сделают удобным передвижение по ним слепых и слабовидящих людей. Для игроков в следж-хоккей мы оборудовали хоккейную коробку специальными прозрачными бортами. В дальнейшем мы сможем проводить здесь самые разнообразные мероприятия для людей с инвалидностью», - рассказал исполнительный директор Организационного комитета Спартакиады, директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко.