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«Урал» – «Краснодар». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на матч 1/4 финала Кубка России.

«Урал»: Заболотный, Балажиц, Динга, Данцев, Кулаков, Димитров, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу, Ильин. 

Запасные: Арапов, Тимофеев, Новиков, Панков, Меркулов, Ломакин, Серченков, Манучарян, Ставпец.

«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин, Шишкин, Подберезкин, Газинский, Классон, Вандерсон, Смолов.

Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Торбинский, Назаров, Жигулев, Быстров, Лаборде, Жоаозиньо, Окриашвили, Комличенко.

Напомним, игра между командами состоится сегодня и стартует в 19.30 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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