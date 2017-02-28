«Урал» – «Краснодар». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на матч 1/4 финала Кубка России.
«Урал»: Заболотный, Балажиц, Динга, Данцев, Кулаков, Димитров, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу, Ильин.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Новиков, Панков, Меркулов, Ломакин, Серченков, Манучарян, Ставпец.
«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин, Шишкин, Подберезкин, Газинский, Классон, Вандерсон, Смолов.
Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Торбинский, Назаров, Жигулев, Быстров, Лаборде, Жоаозиньо, Окриашвили, Комличенко.
Напомним, игра между командами состоится сегодня и стартует в 19.30 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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