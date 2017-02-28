Сотрудники «Луча-Энергии» приостановили работу из-за долгов

Руководитель пресс-службы «Луча-Энергии» Андрей Вялков рассказал о финансовом положении клуба.

«Во вторник было собрание, на котором исполнительный директор клуба Александр Голубчиков сообщил, что в скором времени сотрудники клуба получат зарплату за октябрь прошлого года. Многие решили не ждать и написали заявления о приостановлении рабочей деятельности. Кто-то напишет такие заявления в среду или на днях», – приводит Вялкова портал VL.ru.

На данный момент у клуба арестованы счета, также существует запрет на регистрацию новых игроков, поскольку футболисты и персонал не получали зарплату с октября 2016 года. Также есть долги по премиальным за этот и прошлый сезоны.