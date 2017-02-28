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MarsTV Dota 2 League Spring 2017 перенесен на другую дату

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Организаторы MarsTV Dota 2 League Spring 2017 перенесли даты проведение турнира.

Изначально чемпионат должен был пройти с 10 по 14 мая, но после того, как Valve перенесла киевский «мейджор» с 20-23 на 27-30 апреля, многие команды отказались от участия в турнире из-за плотного графика.

Организаторы сообщили, что соревнования пройдут до The International 2017, но точную дату не озвучили.

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