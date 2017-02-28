Американские ученые: Правильный выбор посуды может помочь похудеть
Ученые из США установили,
что для успешного похудения немаловажную роль играет не только то, что человек
ест, но и то, из какой посуды он ест.
Оказалось, что посуда
помогает следить за размером порций, что также немаловажно.
Этот нюанс отмечают все
диетологи, которые говорят, что правильная посуда, деление на порции и
сервировка стола может помочь пациентам, желающим сбросить вес.
Идеальным вариантом для
худеющих людей они называют менажницу. Суть в том, что вы можете накладывать
пищу в каждый из отсеков этой самой менажницы в определенных количествах.
Таким образом, точно видно,
что и в каком количестве вы едите, а кроме того порции на 100% соответствуют
вашим нормам в процессе похудения.
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