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Американские ученые: Правильный выбор посуды может помочь похудеть

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ученые из США установили, что для успешного похудения немаловажную роль играет не только то, что человек ест, но и то, из какой посуды он ест.

Оказалось, что посуда помогает следить за размером порций, что также немаловажно.

Этот нюанс отмечают все диетологи, которые говорят, что правильная посуда, деление на порции и сервировка стола может помочь пациентам, желающим сбросить вес.

Идеальным вариантом для худеющих людей они называют менажницу. Суть в том, что вы можете накладывать пищу в каждый из отсеков этой самой менажницы в определенных количествах.

Таким образом, точно видно, что и в каком количестве вы едите, а кроме того порции на 100% соответствуют вашим нормам в процессе похудения.  

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