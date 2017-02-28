«Трактор» переиграл «Барыс» и сравнял счет в серии
В четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина хоккеисты «Барыса» в овертайме уступили на своей площадке «Трактору» со счетом 1:2.
В основное время заброшенной шайбой у хозяев отметился Найджел Доус. У челябинцев точный бросок на счету Пола Щехуры.
В овертайме победную шайбу на свой счет записал Алексей Петров.
После этой встречи счет в серии стал 2-2.
Следующая встреча команд состоится в Челябинске 2 марта.
КХЛ
Кубок Гагарина
Восточная конференция
Четвертый матч
Матч
Барыс - Трактор - 1:2 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Щехура (Якуценя, Кручинин), 32:38 (0:1). Доус (Даллмэн), 53:39 (1:1). Петров А. 65:13 (1:2).
Место и дата
28 февраля 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
Счет в серии: 2-2
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