Менопауза оказалась лучшим временем для занятий спортом у женщин

Датские ученые из университета Копенгагена назвали менопаузу лучшим временем для занятия фитнесом.

Ранее предполагалось, что эффект тренировок во время климакса значительно снижается.



Примерно у 1,9 миллиона женщин в Великобритании менопауза начинается в одно время. Изменение, которое обычно начинается в возрасте от 40 до 50 лет, срабатывает, когда организм перестает вырабатывать эстроген и другие половые гормоны.



Ученые считают, что снижение уровня эстрогена может реально улучшить прилив кислорода в мышцах. В соответствующем эксперименте приняли участие 36 женщин в возрасте от 50 лет. У 16 добровольцев недавно началась менопауза, а у 20 она еще не проявилась. Каждая женщина должна была пройти 12-недельный режим тренировок с высокой интенсивностью на велосипеде.

