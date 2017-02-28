Менопауза оказалась лучшим временем для занятий спортом у женщин
Датские ученые из университета Копенгагена назвали менопаузу лучшим временем для занятия фитнесом.
Ранее предполагалось, что эффект
тренировок во время климакса значительно снижается.
Примерно у 1,9 миллиона женщин в Великобритании менопауза начинается
в одно время. Изменение, которое обычно начинается в возрасте от 40 до 50 лет,
срабатывает, когда организм перестает вырабатывать эстроген и другие половые
гормоны.
Ученые считают, что снижение уровня эстрогена может реально
улучшить прилив кислорода в мышцах. В соответствующем эксперименте приняли
участие 36 женщин в возрасте от 50 лет. У 16 добровольцев недавно началась
менопауза, а у 20 она еще не проявилась. Каждая женщина должна была пройти
12-недельный режим тренировок с высокой интенсивностью на велосипеде.