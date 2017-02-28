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Безглютеновая диета оказалась опасна для здоровья

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты последних исследований показали, что популярные безглютеновые диеты вовсе не так полезны, как заявлялось прежде.

В последнее время очень популярными стали безглютеновые диеты, но ученые не советуют их применять.

Глютен – это сложный белок, который получают из семян злаковых. Его еще также называют клейковиной. Очень много глютена в выпечке, благодаря чему тесто становится эластичным и пышным. Из-за этого многие стараются ограничить потребление продуктов, которые содержат глютен, считая, что это вещество приносит только вред организму. Однако ученые говорят, что ограничивать потребление глютена или вообще отказ от продуктов с его содержанием, может негативно сказаться на здоровье. А именно - повышается уровень негативного воздействия на организм токсичных металлов, например, мышьяка и ртути.

Ученые также провели исследование, чтобы подтвердить, что потребление большого количества продуктов без глютена может приводить к серьезным проблемам со здоровьем. Они отобрали для эксперимента 73 добровольца, которые не потребляли продукты с содержанием глютена, и в течение 5 лет наблюдали за состоянием их здоровья. Как выяснилось, уровень мышьяка в моче всех этих людей был выше допустимой нормы на 70%.

Таким образом, нельзя с полной уверенностью рекомендовать безглютеновую диету для снижения веса, ведь килограммы могут и уйти, а проблемы со здоровьем появятся. Полезна безглютеновая диета, несомненно, только для людей, которые страдают целиакией – они имеют глютеновую непереносимость и не могут употреблять пшеницу, рожь, ячмень. Всем остальным лучше изредка позволять себе продукты с содержанием глютена. 

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