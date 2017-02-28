Канадские ученые доказали, что фитнес делает людей умнее
Ученые из института изучения проблем сердца в Монреале смогли разрушить миф о «тупых качках».
Для этого провели опыт на группе добровольцев,
ведущих сидячий образ жизни.
Всем добровольцам было в среднем по 49 лет, и все имели
лишний вес. Они были отправлены потеть в спортзал — дважды в неделю в течение
четырех месяцев крутить педали на велотренажере и заниматься аэробикой.
Предварительно все добровольцы были обследованы с помощью нейропсихологических
тестов. Также были учтены их физические параметры, скорость мозгового
кровотока, работа сердца и установлен уровень максимально допустимой нагрузки.
К концу опыта вес участников в целом, запасы жира и индекс
массы тела существенно понизились, а показатели выносливости выросли на 15%. Но
самое главное (и удивительное) — проведенные по завершению эксперимента тесты
показали, что когнитивные способности участников возросли, причем
пропорционально изменениям в весе и уровням выносливости: чем больше люди
вкалывали на тренировках, тем умнее они становились.
«Если вы спросите человека, занимающегося спортом, он
ответит, что стал мыслить острее. И мы нашли способ измерить этот эффект», —
сказал автор исследования доктор Мартин Жюне. По его мнению, все объясняется
улучшением кровоснабжения мозга в ходе тренировок.