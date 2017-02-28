Канадские ученые доказали, что фитнес делает людей умнее

Ученые из института изучения проблем сердца в Монреале смогли разрушить миф о «тупых качках».

Для этого провели опыт на группе добровольцев, ведущих сидячий образ жизни.



Всем добровольцам было в среднем по 49 лет, и все имели лишний вес. Они были отправлены потеть в спортзал — дважды в неделю в течение четырех месяцев крутить педали на велотренажере и заниматься аэробикой. Предварительно все добровольцы были обследованы с помощью нейропсихологических тестов. Также были учтены их физические параметры, скорость мозгового кровотока, работа сердца и установлен уровень максимально допустимой нагрузки.



К концу опыта вес участников в целом, запасы жира и индекс массы тела существенно понизились, а показатели выносливости выросли на 15%. Но самое главное (и удивительное) — проведенные по завершению эксперимента тесты показали, что когнитивные способности участников возросли, причем пропорционально изменениям в весе и уровням выносливости: чем больше люди вкалывали на тренировках, тем умнее они становились.

«Если вы спросите человека, занимающегося спортом, он ответит, что стал мыслить острее. И мы нашли способ измерить этот эффект», — сказал автор исследования доктор Мартин Жюне. По его мнению, все объясняется улучшением кровоснабжения мозга в ходе тренировок.