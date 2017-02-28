18 процентов российских мужчин страдают ожирением
Все больше мужчин в России имеют проблемы с лишним весом.
Об
этом сообщили в Министерства
здравоохранения РФ.
Не так давно этот недуг считался главной болезнью в США.
Сейчас процент страдающих ожирением в России непрерывно растет и достиг уже
18,4% от всего населения страны. Эта болезнь заняла первое место среди недугов
российских мужчин за последние 20 лет.
Ожирение приводит к ряду других хронических заболеваний. В
частности, страдающие избыточным весом мужчины могут лишиться выработки половых
гормонов, а это в свою очередь влияет на репродуктивную функцию.
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