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18 процентов российских мужчин страдают ожирением

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Все больше мужчин в России имеют проблемы с лишним весом.

Об этом сообщили в  Министерства здравоохранения РФ.

Не так давно этот недуг считался главной болезнью в США. Сейчас процент страдающих ожирением в России непрерывно растет и достиг уже 18,4% от всего населения страны. Эта болезнь заняла первое место среди недугов российских мужчин за последние 20 лет.

Ожирение приводит к ряду других хронических заболеваний. В частности, страдающие избыточным весом мужчины могут лишиться выработки половых гормонов, а это в свою очередь влияет на репродуктивную функцию.

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