18 процентов российских мужчин страдают ожирением

Все больше мужчин в России имеют проблемы с лишним весом.

Об этом сообщили в Министерства здравоохранения РФ.



Не так давно этот недуг считался главной болезнью в США. Сейчас процент страдающих ожирением в России непрерывно растет и достиг уже 18,4% от всего населения страны. Эта болезнь заняла первое место среди недугов российских мужчин за последние 20 лет.

Ожирение приводит к ряду других хронических заболеваний. В частности, страдающие избыточным весом мужчины могут лишиться выработки половых гормонов, а это в свою очередь влияет на репродуктивную функцию.