Американские ученые: Употребление сахара наносит вред здоровью
Ученые из США считают, что для здоровья от употребления
сахара лучше отказаться.
Они считают, что это поможет значительному улучшению
самочувствия.
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 700
добровольцев. Суть его в том, что испытуемые в течение девяти дней вообще не
употребляли сахар. По истечении этого срока были проведено контрольное
обследование, в ходе которого выяснилось, что у всех участников эксперимента
значительно улучшилось состояние здоровья. В частности, стабилизировалось
артериальное давление, понизился уровень холестерина и концентрация инсулина в
крови.
Для тех, кто не может отказаться от сахара полностью, ученые
советуют делать разгрузочные дни, во время которых не употреблять этот продукт.
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