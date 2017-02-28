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Американские ученые: Употребление сахара наносит вред здоровью

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ученые из США считают, что для здоровья от употребления сахара лучше отказаться.

Они считают, что это поможет значительному улучшению самочувствия.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 700 добровольцев. Суть его в том, что испытуемые в течение девяти дней вообще не употребляли сахар. По истечении этого срока были проведено контрольное обследование, в ходе которого выяснилось, что у всех участников эксперимента значительно улучшилось состояние здоровья. В частности, стабилизировалось артериальное давление, понизился уровень холестерина и концентрация инсулина в крови.

Для тех, кто не может отказаться от сахара полностью, ученые советуют делать разгрузочные дни, во время которых не употреблять этот продукт.

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