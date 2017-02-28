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Тань Чжунъи обыграла Анну Музычук во второй партии финала чемпионата мира по шахматам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Шахматистка из Китая Тань Чжунъи одержала победу над представительницей Украины Анной Музычук во второй партии финала женского чемпионата мира, который проходит в Тегеране.

Чжунъи играла белыми фигурами. Партия завершилась после 56-го хода, а днем ранее спортсменки разошлись миром. 

Таким образом, общий счет противостояния – 1,5:0,5 в пользу китаянки.

Напомним, чемпионат мира проходит по нокаут-системе. В финальном матче играются четыре партии с контролем времени FIDE. Следующая партия финала пройдет 1 марта.

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