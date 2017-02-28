Тань Чжунъи обыграла Анну Музычук во второй партии финала чемпионата мира по шахматам
Шахматистка из Китая Тань Чжунъи одержала победу над представительницей Украины Анной Музычук во второй партии финала женского чемпионата мира, который проходит в Тегеране.
Чжунъи играла белыми фигурами. Партия завершилась после 56-го хода, а днем ранее спортсменки разошлись миром.
Таким образом, общий счет противостояния – 1,5:0,5 в пользу китаянки.
Напомним, чемпионат мира проходит по нокаут-системе. В финальном матче играются четыре партии с контролем времени FIDE. Следующая партия финала пройдет 1 марта.
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