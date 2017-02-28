Вячеслав Быков: Помню, как Петров дал мне по башке

Бывший главный тренер сборной России, ЦСКА, «Салавата Юлаева», СКА, а ныне консультант швейцарского «Фрибурга» Вячеслав Быков вспоминает ушедшего из жизни Владимира Петрова.



- Хочу выразить соболезнования родным, близким Владимира Владимировича, клубу ЦСКА в связи с утратой. К сожалению, мне не посчастливилось сыграть с ним в одной команде. Когда я пришел в ЦСКА, Петров заканчивал карьеру в Ленинграде. Но один интересный момент у меня с ним связан. Перед матчем с ЦСКА главный тренер «Трактора» Геннадий Цыгуров учил меня опекать Петрова: «Ты все время крутись перед ним, не давай головы поднять. Я так и поступил. Все время вырастал перед Петровым. В какой-то момент знаменитому армейцу это надоело, и он так дал мне по башке - бортанул, что у меня искры из глаз посыпались.



Двукратный олимпийский чемпион, обладатель девяти золотых медалей чемпионатов мира Владимир Петров скончался сегодня рано утром на 70-м году жизни.