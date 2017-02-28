Акционеры «Милана» 3 марта обсудят вопрос о продаже клуба китайцам
Итальянский футбольный клуб «Милан» официально объявил сегодня на своем сайте, что собрание акционеров пройдет в ближайшую пятницу, 3 марта.
Как ожидается, президент Сильвио Берлускони и подконтрольная ему компания «Fininvest» одобрят продажу клуба китайскому консорциуму «Sino-Europe Sports». Акционеры должны утвердить сделку на собрании, но это формальность, поскольку 99,93 процента акций принадлежат компании Берлускони.
Ожидается, что Адриано Галлиани и Барбара Берлускони покинут руководящие посты.
В субботу, 4 марта, должна состояться пресс-конференци
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