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«Зенит»-м обыграл «Арсенал»-м, победный гол забил Лесовой

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

 «Зенит»-м обыграл сверстников из «Арсенала» в перенесенном матче 20-го тура молодежного первенства со счетом 2:1.

В составе петербургского клуба по голу забили Станислав Крапухин и Даниил Лесовой. У гостей отличился Никита Голуб.

Напомним, перенос встречи связан с тем, что с 13 по 29 марта сине-бело-голубые выступят на международном турнире в Италии.

После этого матча «Зенит»-м с 35 очками идет на втором месте молодежного первенства, «Арсенал»-м с 14 очками – на 13-м месте. Следующий матч петербуржцы проведут 3 марта в гостях против молодежки ЦСКА, туляки в тот же день встретятся с «Оренбургом»-м.

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