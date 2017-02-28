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Нападающий киевского «Динамо» перешел в китайский клуб

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Как сообщает официальный сайт киевского «Динамо», 29-летний форвард Жуниор Мораес продолжит карьеру в чемпионате Китая.

Отмечается, что клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» арендовал бразильского футболиста до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Мораес сыграл 16 матчей и забил 10 мячей.

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