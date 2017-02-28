Нападающий киевского «Динамо» перешел в китайский клуб
Как сообщает официальный сайт киевского «Динамо», 29-летний форвард Жуниор Мораес продолжит карьеру в чемпионате Китая.
💬 Жуніор #МОРАЕС: «Пропозиція із Китаю виявилася найкращою» https://t.co/LK0hu4toUA pic.twitter.com/cxgPjkuIws— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 28 февраля 2017 г.
Отмечается, что клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» арендовал бразильского футболиста до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне Мораес сыграл 16 матчей и забил 10 мячей.
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