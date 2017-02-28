Даниил Лесовой: Даже одна тренировка с первой командой дает много плюсов, там все надо делать быстрее

Полузащитник «Зенита-м» Даниил Лесовой поделился мнением о сборах с основной командой сине-бело-голубых.

— Зимой вы прошли сборы с основой «Зенита». Прибавили за это время?

— Конечно, два сбора с основой дают о себе знать. Даже одна тренировка с первой командой дает много плюсов. Там все надо делать быстрее.

— Совсем скоро «Зенит» начнет играть на новом стадионе. Есть ли в связи с этим у игроков «Зенита»-2 и молодежки желание перейти на главное поле «Петровского»?

— Первый раз об этом слышу. Но было бы здорово на нем играть, это бы еще приблизило нас к профессиональному футболу, — приводит слова Лесового официальный сайт «Зенита».

Напомним, в ноябре 2016 года Даниил Лесовой перешел в «Зенит» из киевского «Динамо» и сменил украинское гражданство на российское.