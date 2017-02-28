Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 1Металлург
Футбол  Урал3 : 3 (4:3)Краснодар
Футбол  Ювентус0 : 0Наполи
Хоккей  Салават Юлаев1 : 2Ак Барс
Футбол  Спартак4 : 1Согндал
Баскетбол  Валенсия2 : 2Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Даниил Лесовой: Даже одна тренировка с первой командой дает много плюсов, там все надо делать быстрее

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита-м» Даниил Лесовой поделился мнением о сборах с основной командой сине-бело-голубых.

— Зимой вы прошли сборы с основой «Зенита». Прибавили за это время?
— Конечно, два сбора с основой дают о себе знать. Даже одна тренировка с первой командой дает много плюсов. Там все надо делать быстрее.

— Совсем скоро «Зенит» начнет играть на новом стадионе. Есть ли в связи с этим у игроков «Зенита»-2 и молодежки желание перейти на главное поле «Петровского»?
— Первый раз об этом слышу. Но было бы здорово на нем играть, это бы еще приблизило нас к профессиональному футболу, — приводит слова Лесового официальный сайт «Зенита».

Напомним, в ноябре 2016 года Даниил Лесовой перешел в «Зенит» из киевского «Динамо» и сменил украинское гражданство на российское.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» vs «Краснодар». Расклад за пять дней до матча«Спартак» vs «Краснодар». Расклад за пять дней до матчаРазгромив норвежский «Согндаль» (4:1), «Спартак» завершил зимние сборы. До матча с «Краснодаром» остается несколько дней.Маринато Гилерме: Мне понравилось, как Селихов ведет себя в рамке, Александр здорово играет ногамиГолкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме отметил вратаря московского «Спартака» Александра Селихова, а также поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который состоится грядущим летом в России.«Спартак» разгромил норвежский «Согндал», Промес оформил дубль«Спартак» разгромил норвежский «Согндал», Промес оформил дубльМосковский «Спартак» продолжает подготовку ко второй половине сезона.«Зенит»-м обыграл «Арсенал»-м, победный гол забил Лесовой«Зенит»-м обыграл сверстников из «Арсенала» в перенесенном матче 20-го тура молодежного первенства со счетом 2:1.«Спартак» – «Согндал» - 4:1. Как это былоКонтрольный матч московского «Спартака» на сайте «Советского спорта».Осинов станет заместителем генерального директора «Ростова»Бывший капитан «Ростова» Михаил Осинов возвращается в донской клуб.Переводчик «Рубина»: Грасия сказал: Даже если присутствуют жесткие слова, то они должны быть переведены тобойПереводчик «Рубина» Артур Заставниченко рассказал об отношениях с наставником казанской команды Хави Грасией, который возглавил команду минувшим летом.Футбол вопреки. Почему матчи в начале весны – как кость в горлеФутбол вопреки. Почему матчи в начале весны – как кость в горлеКолонка Артема Локалова о том, почему сезон еще не возобновился, а матчи уже переносят.Полузащитник Адилсон Варкен покинул «Терек»Полузащитник Адилсон Варкен покинул «Терек», сообщается на официальном сайте грозненцев.Сергей Прядкин: Если бы «Зенит» остался в ЛЕ, они отдавали бы все силы, чтобы победить и в этом турнире, и в чемпионате РоссииПрезидент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги Европы.«Краснодар» пообещал отбирать абонементы у нелояльных болельщиковХороший способ борьбы с болельщиками, перепродающими свои билеты и абонементы на стадион, придумали в ФК «Краснодар». Теперь все выявленные случаи перепродажи будут приводить к аннулированию билета.Сычев будет выступать в составе пляжного «Локомотива»Главный тренер пляжнофутбольного «Локомотива» Илья Леонов рассказал о появлении в команде экс-игрока сборной России по большому футболу Дмитрия Сычева.Кристан Нобоа: У «Ростова» долги перед игроками за 3,5 месяцаПолузащитник «Ростова»Кристиан Нобоа сообщил, что у клуба накопились задолженности по заработной плате перед футболистами.Матч «Локомотив» – «Краснодар» перенесен на 13 мартаМатч 19-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и «Краснодаром» перенесен на 13 марта, сообщает официальный сайт железнодорожников.«Не хотел обманывать Керимова, поэтому ушел». Кто создает новый «Анжи»«Не хотел обманывать Керимова, поэтому ушел». Кто создает новый «Анжи»Накануне первой игры в обновленном составе – с «Уфой» в 1/4 финала Кубка России Абудулаев дал интервью«Амкар» обыграл «Текстильщик» в контрольном матчеФутболисты пермского «Амкара» разгромили ивановский «Текстильщик» в контрольном матче на сборе в Турции.Янбаев отказался продлевать контракт с «Локомотивом»Защитник «Локомотива» Ренат Янбаев отказался продлевать контракт с железнодорожниками, сообщает Федеральное агентство новостей.«Рубин» вернется на «Казань-Арену» к матчу с «Зенитом» в конце мартаМинистр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что «Рубин» вернется на «Казань- Арену» матчем чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом», который состоится в конце марта.Рифат Жемалетдинов: Нужно забить, чтобы прорвалоНападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями в преддверии матча 1/4 финала Кубка России с «Сибирью».Евгений Гинер: Надеемся на сокращение дисквалификации Еременко хотя бы на полгодаПрезидент ЦСКА Евгений Гинер надеется на сокращение дисквалификации полузащитника команды Романа Еременко хотя бы на полгода.
Главные новости
Футбол
«Урал» по пенальти вырвал победу у «Краснодара» в 1/4 финала Кубка России, отыгравшись с 0:3 в матче
Футбол
Александр Бородюк: Сборная России? Был хороший разговор с Мутко, но выбор сделан
Формула-1
Райкконен – лучший по итогам второго дня тестов в Барселоне, Квят – на шестой позиции
Футбол
«Спартак» разгромил норвежский «Согндал», Промес оформил дубль
Футбол
Игорь Армаш: В «Кубани» мне не платят с мая прошлого года. Это несправедливо
Хоккей
Александр Кожевников: Поражение «Салавата» – тренерское
MMA
Шлеменко провел открытую тренировку в Москве перед боем с Брэдли (видео)
Футбол
Акционеры «Милана» 3 марта обсудят вопрос о продаже клуба китайцам
Хоккей
«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» за семь секунд до конца третьего периода
Хоккей
«Трактор» переиграл «Барыс» и сравнял счет в серии
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Даниил Лесовой
Даниил Лесовойвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости