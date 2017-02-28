Сергей «Kefir» Никифоров: К чемпионату России буду готовиться серьезно
Киберфутболист «Спартака» Сергей «Kefir» Никифоров в интервью телеканалу «НАШ ФУТБОЛ» рассказал о своем выступлении на турнире «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».
«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» проходил с 24 по 26 февраля в Уфе. В турнире принимали участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги. Победителем Кубка стал киберфутболист «ЦСКА» Андрей «Timon» Гурьев.
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