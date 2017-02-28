«Чеховские медведи» переиграли команду Дмитрия Торгованова

Лидеры чемпионата России «Чеховские медведи» переиграли основного конкурента в борьбе за первое место в регулярном первенстве «Университет-Нев у» со счетом 27:25.

Питерцы, которых тренирует главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов, в случае победы в матче с «медведями» сохраняли возможность обогнать главного соперника в турнирной таблице, однако этого не произошло.

«Чеховские медведи» до сих пор потерпели только одно поражение в чемпионате, в то время как у питерцев уже четыре проигранных матча. Кроме того между собой в первом круге команды сыграли вничью.